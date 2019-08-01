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حقيقة إلقاء مريضة في طرقات مستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية

حقيقة إلقاء مريضة في طرقات مستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية

"مصر للطيران" تستضيف الاجتماع 179 للجنة التنفيذية لـ"الأفرا"

"مصر للطيران" تستضيف الاجتماع 179 للجنة التنفيذية لـ"الأفرا"

انطلاق حملة "القلوب الرحيمة" في أسوان لتوزيع المشاريع الصغيرة

انطلاق حملة "القلوب الرحيمة" في أسوان لتوزيع المشاريع الصغيرة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس مع الاحتفاظ بـ"المصرية"

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس مع الاحتفاظ بـ"المصرية"

"مياه الدقهلية" تفتتح أول برنامج تدريبي عن بعد.. وبث مباشر لـ4 شركات

"مياه الدقهلية" تفتتح أول برنامج تدريبي عن بعد.. وبث مباشر لـ4 شركات

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فرح الديباني تتحدث لـ"الوطن" عن كواليس مشاركتها في فيلم مؤتمر الشباب

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ما تيجي نخرج.. "الطنبورة" على مسرح الضمة و"أم كلثوم" في الساقية

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أطفال فى مهمة عمل: اللعب ممنوع.. والمكسب لـ"بابا ومام"

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