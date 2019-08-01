أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارين بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد لانتخاب هيئة المكتب.

ونص القرار الأول على أن يتم دعوة مجالس إدارة الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية للانعقاد في موعد غايته 5 أغسطس 2019.

بينما نص القرار الثاني على أن يتم دعوة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد يوم 19 أغسطس 2019 بمقر الاتحاد بالقاهرة.

ويأتي القراران في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالدورة الجديدة للاتحاد العام للغرف التجارية 2019-2023.