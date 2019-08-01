أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم، قرار تعيين أعضاء الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، وهم: "رباب محمد محمد، حاتم عطا الله أحمد، عبدالحكيم ذكي محمد، صفوت نبيل توفيق، مجدي جاب الله، هاجر محمد عبدالرحمن، عبدالحميد محمد علي".

تضمن القرار أسماء الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية، للدورة 2019/ 2023، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة أربع سنوات.

يأتي القرار في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تفعيل دور الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المرحلة المقبلة، عبر ضخ دماء جديدة تسهم في استكمال مسيرة التطوير داخل الاتحاد، ليتواكب مع المتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية، والتأكيد على أهمية الدور البارز لمجلس إدارة وغرف الاتحاد في دورته المنقضية 2015/2019.