أشاد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، بالمؤتمر السابع للشباب الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هذا المؤتمر يُعد تقليدا حديثا للتواصل السياسي الجماهيري، حيث إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أعضاء الحكومة وكذلك الأحزاب السياسية والشباب بمختلف الطوائف لهذا المؤتمر رسالة جيدة للغاية.

وأضاف سعيد، خلال حواره في برنامج "المشهد"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، ويقدمه الإعلاميين عمرو عبد الحميد، ونشأت الديهي، أنه لا يوجد في مصر حاليًا أحزاب سياسية تقوم بعمل تواصل مباشر مع الشعب، ولم تعد الحياة السياسية الحزبية في مصر قوية وفعالة، وهو ما يزيد من أهمية مؤتمرات الشباب.

وتابع: "الحكومة توصل رسائل كثيرة من هذه المؤتمرات للشعب المصري، بتقولهم إحنا بنعمل إيه، وإيه اللي هنعمله، وإيه كمان اللي مش هنقدر نعمله".