قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن السبب الرئيسي في الزيادة السكانية هي الثقافة التي سادت منذ أكثر من 20 عامًا لدى المواطنين، وكانت هناك أفكار أطلقها البعض تكافح فكرة تحديد النسل بل وتقاومه، وهذه الأفكار قادتها الحركة السلفية في مصر، حيث إن معظم قادة الحركة السلفية في مصر أثرياء ويتزوجون أربعة سيدات.

وأضاف عبدالعال، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، مع الإعلاميي عمرو عبدالحميد، ونشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه يجب الحد من الزيادة السكانية عن طريق البطاقات التموينية، حيث يكون على بطاقة التموين الرجل وزوجته وثلاثة فقط من أبنائه، وما هو أكثر من ذلك يتحملهم الأب حتى لا نجور على حق أسر أخرى وأبنائها".

وأوضح: "فيه عقيدة فاسدة ماشيين بيها وهي كله بييجي برزقة، وكله بيتحل من عند ربنا ، أه طبعا كل حاجة بتتحل بإيد ربنا بس لازم ناخد بالأسباب ونحد من الزيادة السكانية".