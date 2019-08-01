"اكتب توكيلك باسمك".. عقد أول قران إلكتروني في بورسعيد

عقد أول قران إلكتروني لـ"محمد ومنة" في إحدى القرى السياحية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد تطبيق خدمة "اكتب توكيلك باسمك" التي افتتحها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون مدينة بورفؤاد، بيانات العروسين محمد مهدي الغرباوي، ومنة الله محمد، على صفحة الأحوال الشخصية التابعة لوزارة العدل على جهاز "لاب توب" خاص به، بدلًا من العمل بالنظام الورقي القديم، ويحصل الزوجين على القسيمة في اليوم التالي لكن ستؤجل للسبت نظرًا لأن الجمعة إجازة رسمية.

وتتيح ميزة عقد القران الإلكترونية، التقاط الصور للزوجين بملابس الزفاف وترفق بالقسيمة على عكس النظام القديم الذي كان يلزم التصوير مسبقًا، واستكمال إجراءات ورقية، فضلًا عن أن البصمة أصبحت إلكترونية ولا يحتاج لحبر على الورق لإظهارها.

كان نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلق خدمة "اكتب توكيلك بنفسك" سواء زواج أو طلاق أو أي توكيل كان يأخذ وقت في الشهر العقاري.

ويهدف ذلك للقضاء على الطوابير والزحام، وتقضي بشكل كامل على الواسطة والمحسوبية، وتأتي في إطار التحول الذي تشهده محافظة بورسعيد، في الخدمات كأول محافظة رقمية.

وأكد نائب وزير الاتصالات، للمواطنين، أن المحافظة تشهد تطورًا كبيرًا في الخدمات الإلكترونية، وذلك لتصبح بورسعيد أول محافظة ذكية، وشرح كيفية تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.