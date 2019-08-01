"الرسم مش كله ريشة".. تصميمات أحمد لأماكن أثرية بمصر تنادي سياح العالم

كانت دراسته لمادة تاريخ الفن، بكلية الفنون التطبيقية سببًا قويًا لعشقه للتاريخ والأثار الفرعونية، فعمل على الترويج لهذه الأثار سياحيا بطريقته الخاصة ليجذب أنظار العالم أليها.

هذه المادة التي تهتم بالحضارة المصرية القديمة والحضارة الرومانية وغيرها من الحضارات المختلفة، إلا أنه عشق الفن الفرعوني، وعكف على البحث والدراسة في هذا الفن منذ أن تخرج من 3 سنوات حتى الآن.

الشاب أحمد علي، البالغ من العمر 25 عاما، طرأت في ذهنه فكرة الترويج للأماكن السياحية المصرية، التي يجهل الكثير من الأجانب المعلومات عنها، ففكر في عمل تصميمات لهذه المواقع الأثرية بصورة جذابة تبرز تفاصيلها ومدى عظمتها، ويروج لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي- وفقا لحديثه لـ"الوطن".

مواقع أثرية عديدة صممها "أحمد"، بغرض الترويج السياحي للأثار المصرية "عملت تصاميم لمعابد فرعونية وقلعة محمد علي والمقابر الإسلامية ومسجد أحمد بن طولون وقلعة قايتباي والأرابيسك القديم".

تمر مرحلة التصميم بعدة مراحل، تبدأ باختيار المكان المتوقع أن ينال إعجاب الأجانب ويجذبهم لزيارته، تليها محاولة التقاط صورة واضحة لأبرز معالمها، والعمل على تنفيذ الموقع عبر برامج الـ"ثري دي" المختلفة والتي يتم فيها العمل على ما يقرب من 4 برامج مختلفة لتخرج بهذا الشكل النهائي- بحسب أحمد.

7 أيام هي المدة التي يحتاجها الشاب العشريني لينفذ مجموعة صور لموقع سياحي ما، ثم تبدأ المرحلة الأخيرة وهي نشر هذه الصور على صفحته الشخصية، والمجموعات التي تضم عدد كبير من الأجانب؛ ليحفزهم على زيارة مصر.

تصميمات "أحمد"، للمواقع الأثرية المصرية نالت إعجاب الكثير من رواد المواقع التواصل الاجتماعي، وعلق بعضهم أنه ربما يفكر في زيارة هو وأصدقائه خلال الفترة المقبلة.