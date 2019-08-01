ودع رضا متولي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم، الفوج الأخير من حجاج الجمعيات الأهلية، وعددهم 186 حاجا وحاجة، متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وحرص "متولي" على مصافحة الحجاج وتهنئتهم بأداء مناسك الحج لهذا العام، متمنياً لجميع الحجاج أن يتقبل الله منهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا.

واطمأن على جميع الحجاج، مؤكدا تواصله المستمر مع البعثة الرسمية، للتأكد من توافر جميع سبل الرعاية وخاصة توفير الرعاية الكاملة لكبار السن، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

يذكر أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسكندرية، بلغ هذا العام نحو 588 حاجا و13 مشرفا، تقرر توجههم على 3 أفواج إلى الأراضي المقدسة، يضم الفوج الأول 266 حاجا، و5 مشرفين، والفوج الثاني 122 حاجا و4 مشرفين، في حين يضم الفوج الثالث 186 حاجا و4 مشرفين.