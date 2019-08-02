مصرية تتهم زوجها بضربها وسرقة خاتمين من الذهب و400 دينار في الكويت

حررت مصرية تعيش في الكويت محضرا ضد زوجها بأحد أقسام الشرطة في محافظة حولي الكويتية، تتهم فيها زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وسرقة خاتمين من مجوهراتها، و400 دينار.

توجهت المصرية إلى قسم الشرطة وبحوزتها تقريرا طبيا صادر عن مستشفى مبارك الكويتية، يفيد بإصابتها بكدمات وخدوش بالوجه، وأبلغت أن زوجها طلب منها مبلغاً مالياً فرفضت وفوجئت به ينهال عليها بالضرب، وحطّم بعض أثاث الشقة، وأصابها بما ورد في تقريرها الطبي، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.

وبعد أن ضربها الزوج توجه إلى غرفة النوم وفتح خزانتها وسرق خاتمين ذهب ومبلغ 400 دينار، وأمطرها بعبارات السب والقذف ثم لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وأعطت صاحبة الدعوى رجال الأمن ببيانات الزوج المتهم، وقال مصدر أمني، إنها "سجلت قضية اعتداء بالضرب وسرقة، وجار ضبط الزوج للتحقيق معه في الاتهام المنسوب إليه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.