إلهام شاهين تعلن موعد عزاء والدة هالة صدقي: السادسة مساء اليوم

أعلنت الفنانة إلهام شاهين موعد إقامة عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، التي وافتها المنية، مساء أمس، موضحة أن العزاء اليوم الجمعة في السادسة مساءً.

وكتبت شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "عزاء والدة هالة صدقي الجمعة الساعة 6 في كنيسة المرعشلي في الزمالك".

ونعت شاهين والدة صديقتها الفنانة هالة صدقي، ونشرت صورة للراحلة أثناء فترة شبابها، وعلقت عليها: "الأم الغالية ميري والدة هاله صدقي أختي وحبيبتي، وصديقة عمري، أجدع وأطيب إنسانة.. ربنا يصبرك يا هالة".

وتابعت: "ميرى هتوحشنا وأنا قلت لها تسلم لنا على فيفي أمى الغالية، الله يرحمهم هما الاتنين، ويسكنهم فسيح جناته يا رب".