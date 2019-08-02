محمد صلاح يمازح أحد متابعيه بسبب "عربية في مشمع بلاستيك"

مازح محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، أحد متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم، وعلق على تغريدة له بطريقة كوميدية، نشر صاحبها صورة سيارة ملاكي مغطاة بغطاء بلاستيك.

ونشر أحد رواد تويتر الصورة، معلقا عليها: "واحد نزل من بيته لقى عربيته متغطية بمشمع بلاستيك، استغرب من المنظر، وبعد ما سأل عرف إن جاره كان بيدهن شبابيك البيت وخاف العربية تتوسخ فغطاها بمشمع، ربنا يكتر من الناس المحترمة دي".

وعلق صلاح على تغريدته ساخرا: "أنا شايف إنه لو كان قاله يحرك العربية علشان هيدهن البيت، كان وفر على نفسه حاجات كتير، بس عمل خير برده".

وتواجد الفرعون المصري محمد صلاح ضمن قائمة من 10 مرشحين لنيل جائزة The Best لأفضل لاعب لعام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم الاثنين 23 سبتمبر في ميلانو بإيطاليا.