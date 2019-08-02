تباينت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 2 أغسطس الحالي في عدد من البنوك، وجاءت سعر اليورو:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة 18.34 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 18.33 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم 18.42 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني 18.38 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.