تباين سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، 2 أغسطس، في عدد من البنوك، وجاء سعر الريال السعودي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 4.37 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.36 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.