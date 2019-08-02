مصر تبلغ إثيوبيا بـ رؤيتها حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

سلَّم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وجهة النظر والرؤية المصرية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، إلى وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، وذلك جلسة خلال مباحثات ومشاورات مع في مقر وزارة المياه الإثيوبية، تمهيدا لعقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية في الدولتين بالإضافة إلى دولة السودان.

وقالت وزارة الري، في بيان، إن الدكتور عبد العاطي توجه إلى أديس أبابا، مع وفد مرافق له من وزارته و"الخارجية"، بعد مغادرته الخرطوم، صباح اليوم.

وعلى صعيد المناقشات والمباحثات المشتركة، جرى عرض الخبرات المصرية في مجال إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة الاستخدام، ومقاومة الحشائش المائية.

كما دعا وزير الري، الجانب الإثيوبي، للاطلاع على تلك الخبرات، والاستعداد لتنفيذ مشروعات ثنائية مشتركة، تساهم في دعم وترسيخ أوجه التعاون بين البلدين.