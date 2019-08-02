أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، صرح في وقت سابق بأنه من غير المرجح تمديد معاهدة "ستارت- 3" بين الولايات المتحدة وروسيا لوجود نواقص بها "عيوب" على حد تعبيره.

وأوضح بولتون في حديث بواشنطن: "على الرغم من أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد، فمن غير المرجح أن يتم تمديدها"، مضيفا: "لماذا ينبغي علينا أن نمدد معاهدة فيها عيوب، لمجرد القول أن لدينا معاهدة؟".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن موسكو لا تخطط لتغيير سياستها خلال الأيام المقبلة بسبب انقضاء سريان المعاهدة الروسية الأمريكية حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ونوه الدبلوماسي بأن عدم وجود ثقة متبادلة بين موسكو وواشنطن لا يسمح لروسيا بأن تأخذ على محمل الجد تعهدات دول حلف الناتو، بعدم نشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها بعد انقضاء مدة المعاهدة الروسية الأمريكية، مضيفا: "كلما زاد كلام الناتو، قلت الثقة به في موسكو".