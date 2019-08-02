نفت وزارة السياحة ما تردد من أنباء حول إصدارها تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار وزارة السياحة أى تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج.

وقد تم إصدار 78 ألف تأشيرة حج إلكترونية هذا العام، وأوضحت الوزارة أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأى العام.

وأكدت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن التأشيرات الإلكترونية التى تصدر خارج المنظومة المقررة من قبل وزارة السياحة تُعد مخالفة ويتوجب تطبيق الجزاء طبقًا لمواد القانون.