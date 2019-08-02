المملكة تستقبل ضيوف الرحمن بتطبيقات الجيل الخامس وتقنية الهولوجرام في وعظ وارشاد الحجاج

أكد المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية جاهزية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لموسم حج هذا العام، لتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن.

واطلع السواح خلال تفقده لمواقع شركات الاتصالات، على تطبيقات أولية مدعومة بشبكة الجيل الخامس في موسم الحج لهذا العام، تشتمل على تجربة الطائرات بدون طيار (الدرونز) واستخدامات الجيل الخامس لربط سيارات الإسعاف بالمراكز الصحية وإثراء تجارب الواقع الافتراضي، إلى جانب استخدام تقنية الهولوغرام في الوعظ والإرشاد.

من جانبه أوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أن الهيئة بصفتها جزءًا من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ تعتز في كل عامٍ ببذل الجهود والطاقات والإمكانات في تيسير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وضمان توفيرها بأعلى مستوى من الجودة لضيوف بيت الله الحرام خلال مواسم الحج والعمرة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السعودية، التي اعتنت منذ تأسيسها بضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين أجل عنايةٍ، وجعلت هذه المهمة الجليلة في مقدمة أولوياتها واهتماماتها.

تجدر الإشارة إلى أن الاستعدادات لموسم حج هذا العام التي تشرف عليها الوزارة ممثلةً في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لهم، شملت استحداث (37) محطة تعمل بتقنية الجيل الخامس موزعةً على المشاعر المقدسة، ستعمل جميعها على تحقيق أعلى درجات التغطية والسرعة الفائقة بفضل هذا الجيل من الشبكات، متيحةً لضيوف الرحمن الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت المبتكرة والنوعية، كما عملت الهيئة بالتعاون مع شركات الاتصالات على تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية عن طريق تقنية الواي فاي إذ تجاوز عدد نقاط الوصول هذا العام (5,442) نقطة وصول في كلتا المدينتين المقدستين والمشاعر.

وتعد البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، من أضخم البنى التحتية على مستوى العالم وأكثرها تقدماً، وتشمل المقاسم والكبائن والأبراج والمحطات اللاسلكية من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس لخدمة الملايين من الحجاج.