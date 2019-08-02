قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن انقطاع الكهرباء عن سيارة البث الخاص بنقل شعائر صلاة الجمعة، وراء انقطاع بث التليفزيون لخطبة الجمعة في مسجد الحسين، والتي كان يؤديها محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ونفى "طايع" ما تردد في بعض وسائل الإعلام، بشأن اقتحام شخص ملتحي للمسجد أثناء أداء وزير الأوقاف الخطبة في مسجد الحسين، مؤكدا أن شعائر الصلاة جرت بشكل كامل دون أي مشكلة.

وكان البث التليفزيوني لنقل شعائر صلاة الجمعة، انقطع أثناء الخطبة التي يلقيها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في مسجد الحسين.