بالصور.. رولا سعد بائعة شوكولاتة في "دكان شلاطة"

أنهى المخرج السينمائي إيهاب عبد اللطيف تصوير أحدث الكليبات الغنائية للمطربة اللبنانية رولا سعد بعنوان "دكان شلاطة".

تعرض الأغنية باللهجة المصرية وتنتمي إلى نوعية المقسوم الشعبي، وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان بينو، وتوزيع رامي، وتقول كلماتها: "ماشية تاتا تاتا.. جايبة حاجة ساقعة.. وفي إيدي الشوكولاتة".

وأعرب المخرج إيهاب عبد اللطيف عن سعادته بالتعاون الثاني مع نجمة لبنان رولا سعد بعد إخراجه كليب "اتقدم يا فرعون" دعما منها للمنتخب المصري في البطولة الأفريقية، والتي أقيمت الشهر الماضي في القاهرة.

وصرح إيهاب بأنه جهز ديكور خاص لحارة شعبية ذات ألوان مبهجة داخل استوديو "العدل جروب" بضواحي الهرم ليجرى تصوير الكليب بها، والذي من المقرر عرضه على جميع القنوات الموسيقية خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف إيهاب أن "رولا" تقوم بتجسيد شخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال لذلك تقرر العمل في "دكان شلاطة"، والذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام لترطيب الجسم وتقليل عطش الناس في الحر.