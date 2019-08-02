"لص بغداد" يبحث عن دولة أوروبية لاستكمال تصوير الفيلم

يبحث المخرج أحمد خالد موسي مع مسؤولي شركة "سينرجي فيلمز" عن دولة أوروبية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمهم الجديد "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، وذلك للسفر إليها بعد إجازة عيد الأضحي؛ لاستكمال تصوير الفيلم.

وقال مصدر من داخل الفيلم، لـ"الوطن"، إن الجهة المنتجة استبعدت دولة تايلاند لعدم ملاءمتها لأجواء التصوير، حيث يبذل مسؤوليها جهودا حثيثة لإيجاد موقع تصوير داخل دولة أوروبية للتصوير هناك.

ويشارك في بطولة "لص بغداد" فتحي عبدالوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبدالرحمن وصلاح عبدالله، من تأليف تامر إبراهيم.