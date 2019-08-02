أعلنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، عن توقيع الكشف الطبي علي 1550 مواطن، خلال قافلة طبية نظمتها مديرية الصحة بقرية البدرمان.

شملت القافلة التي أجرت الكشف علي الأهالي بمركز التوفيق الطبي بالبدرمان العديد من التخصصات منها الباطنة والأطفال والصدر والقلب والجراحة والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والأسنان، وتم توقيع الكشف الطبي علي 1550 حالة وصرف الأدوية اللازمة.

وقد وجه المهندس علي غلاب رئيس مركز ديرمواس، بتوفير كافة سبل الراحة والدعم للقوافل لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، وكلف هاني محمود رئيس قرية نزلة البدرمان بمتابعة القافلة للوقوف علي تلبية احتياجاتها وتذليل أي عقبات تواجهها.