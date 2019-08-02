طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز للصوتيات والمرئيات، كليب وأغنية الفنانة فيفيان مراد، والتي تحمل اسم "النسخة الأصلية"، على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

أغنية "النسخة الأصلية" لـ فيفيان مراد، من كلمات وألحان: راي صفدي، توزيع موسيقي: مارك عبد النور، تسجيل، ميكس وماستيرنج: ستوديو فادي جيجي، والكليب من إخراج: فادي حداد.

وأطلت فيفيان في الكليب بـ5 إطلالات مختلفة تناسب أجواء قصة الأغنية، حيث غيرت في كل لقطاتها، الثياب والماكياج والشعر والأكسسوارات، لتقدم أكثر من شخصية.

كليب "النسخة الاصلية" جرى تصويره بتقنيات عالية وأحدث كاميرا سينمائية، على مدار 3 أيام، ما بين بيروت ومنطقة شكا شمال لبنان.

ويعد كليب "النسخة الاصلية" التعاون الثالث الذي يجمع بين فيفيان مراد مع فادي حداد ولايف ستايلز ستوديوز، وذلك بعد أغنية "مصر عظيمة" و"غل بقلبي غل".

يذكر أن أحدث أعمال فيفيان مراد الفنية كانت أغنية "أبعد أحسنلك"، وتحمل الطابع الرومانسي، وهي من كلمات وألحان راي صفدي، توزيع SAL، ميكس وماستر طيف عادل.

https://youtu.be/ZwzDD2H3cNA