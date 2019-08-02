"3 طعنات فى الرقبة والصدر".. هكذا كتبت الخالة نهاية ابن شقيقتها، بعد أن سددت له 3 طعنات، أثناء تدخله لفض مشاجرة بينها وبين والدته، بقرية المتانية، بمدينة العياط.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمة، عقب ارتكابها للواقعة، وتحفظت على السلاح المستخدم فى الجريمة، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي انتقلت لمناظرة جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وقررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وبدأت الواقعة بورود إخطار للمقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، من مستشفي العياط، بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.

وأضافت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية للقطاع، التي انتقلت لمكان الواقعة، أنه تبين من خلال الفحص والتحري أن المجني عليه أصيب في مشاجرة عائلية، وأثناء قيامه بفض مشاجرة بين والدته وخالته لخلافات عائلية بينهم، استلت الخالة سكينا وسددت به طعنة لنجل شقيقتها فسقط غارقا في دمائه، وتولي أهالي قرية المتانية نقل المصاب للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة، العميد ياسر يوسف مأمور مركز العياط، والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانية، من ضبط المتهمة، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها بحبس المتهمة على ذمة التحقيق.