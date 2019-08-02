تعرف على شروط ومستندات الالتحاق بالمدن الجامعية للأزهر

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بحري في طنطا وقبلي في أسيوط، سيبدأ يوم الأحد 4 أغسطس المقبل، حتى الخميس 29 أغسطس، للطلاب والطالبات القدامى في سنوات النقل المختلفة.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالمدينة الجامعية في الأزهر على النحو التالي:

1- أن يكون الطلاب حاصلين على الثانوية، وضمن المقبولين في الجامعة عن طريق مكتب التنسيق.

2- أن يكون الطلاب من غير سكان المحافظة التي توجد بها المدينة أو ضواحيها.

3- التقديم في الموعد المحدد للإسكان بالمدينة.

4- أن يكون الطلاب مستوفين للأوراق والمستندات المطلوبة.

خطوات التقديم

1- ملء نموذج طلب الإقامة في المدن الجامعية، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة، واستيفاء البيانات من شؤون الطلاب بالكلية التابع لها الطالب.

2- طباعة استمارة التقديم من موقع المدن الجامعية.

3- كتابة البيانات الموجودة في الاستمارة.

4- التأكد من بينات الضامن، وختم العمل الذى يعمل فيه.

5- تسليم الأوراق في المدينة الجامعية.

6- التأكد من استلام الإيصال، بعد تسليم الأوراق.

الأوراق المطلوبة للتقديم

1- نموذج طلب الإقامة بالمدن الجامعية.

2- 4 صور شخصية حديثة.

3- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، أو ولي الأمر.

4- شهادة طبية معتمدة من الإدارة العامة للشؤون الطبية بالجامعة، للطلاب ذوي الحالات الخاصة.

5- صورة من إيصال مكتب التنسيق، وبطاقة الترشيح للكلية "الأصل للإطلاع".

وكان رئيس الجامعة أعلن أن الطلاب والطالبات متاح لهم سحب مظاريف التقديم من المدن الجامعية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه وفور الانتهاء من تقديم مظاريف المدن الجامعية ستبدأ مرحلة المراجعة واستخراج النتائج في 12 سبتمبر المقبل 2019.