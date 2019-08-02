"قطع المرافق ومصادرة الوحدات المخالفة".. أبرز تعديلات "البناء الموحد"

أكد معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، أن مصر تضم 1.3 مليون مبنى غير مرخص، أي ما يعادل 18 مليون وحدة، بالإضافة إلى 500 ألف دور مخالف، وقال إن العدد الإجمالي التقريبي لعدد الوحدات غير المرخصة حوالي 19.5 مليون وحدة داخل الأحوزة العمرانية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة "mbc مصر"، أن مصر تحتوي على 42 مليون وحدة، مشددًا على أن حوالي 50% منها مخالف، وهو لا يتناسب مع المدن الجديدة أو العصر الذي تعيشه مصر.

وتابع أنه يؤيد صدور قانون في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه يجب النظر في أسباب هذه المخالفات قبل معاقبة أصحابها، لافتًا إلى أن من بين هذه الأسباب، عدم وجود أحوزة عمرانية معتمدة، ما أدى إلى انعدام التخطيط وظهور العشوائيات.

وواصل: "نسعى خلال الفترة المقبلة لتعديل قانون البناء الموحد، وستنص تعديلات هذا القانون على قطع المرافق وسحب الوحدات المخالفة ومصادرتها لصالح الجهة الإدارية".