من الوزراء لطلاب المدارس.. "الماراثون" وسيلة رياضية لتنشيط السياحة

"تنشيط السياحة"، هدف طالما ارتبط بنشاط الجري وقيادة الدراجات، بين مختلف فئات المصريين، فينطلق طلاب ووزراء في ماراثون بمدن أو أماكن سياحية مصرية بهدف التوعية بها وجذب السياح لزيارتها، ففي محافظة البحر الأحمر، نظم النادي الصيفي بمقر مدرسة محمد الطيب المتميزة لغات، ماراثون للدراجات الهوائية لطلاب المرحلة الإعدادية بنين وبنات، أمس، في إطار دعم وتنشيط السياحة في محافظة البحر الأحمر، كأحد أكبر روافد الدخل القومي.

وتستعرض "الوطن" أبرز مبادرات تنشيط السياحة عبر الماراثون، كالتالي:

3 وزراء ماراثون الأهرامات

في 15 فبراير الماضي، شارك الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بداية انطلاق ماراثون الأهرامات، والذي تم تنظيمه في منطقة أهرامات الجيزة، تنشيطا للسياحة الرياضية في مصر.

وشارك في الماراثون 4000 متسابق جاءوا من 75 دولة حول العالم خصيصا للمشاركة في جري مسافات 42 و21 و10 كيلومترات.

ماراثون مصر الدولي

للعام الـ26 على التوالي، انطلقت سباقات ماراثون مصر الدولي، يناير الماضي، بمشاركة 200 متنافس يمثلون 38 دولة عربية وأجنبية، في ساحة معبد الملكة حتشبسوت الفرعوني غرب مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر.

ويعتبر الماراثون حدثا مهما على أجندة مصر السياحية.

برنامج سياحة اليوم الواحد

في 5 فبراير الماضي، وفي إطار الخطة التي تتبناها محافظة بني سويف لإحداث نقلة نوعية في مجال السياحة ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة، شارك المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، في فعاليات برنامج سياحة اليوم الواحد بواحة وهرم ميدوم لطلاب المدارس من الابتدائية للثانوية، وتضمنت الأنشطة السياحية تنظيم ماراثون جري شارك فيه طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية.

وجاءت هذه الفعاليات بناء على توجيهات المحافظ وبهدف تنشيط السياحة الداخلة بالمنطقة وباقي المعالم السياحية بالمحافظة.

ماراثون الإسكندرية

في ديسمبر 2018 وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، انطلق ماراثون الإسكندرية الرياضي بالتعاون مع كيانات الجري المختلفة، ومشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين وآلاف من شباب وفتيات الإسكندرية، وبهدف نشر ثقافة المشاركة في الأحداث الرياضية ولتوجيه رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان.

وحول دور "الماراثون" في تنشيط السياحة، قال أشرف صحصاح، الخبير السياحي، وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مشاركة طلاب الجامعات والمدارس في مثل هذه الأنشطة يُعد تنشيطا للسياحة الداخلية بتعريف الطلاب بالمعالم السياحية المصرية وإتاحة الفرصة لهم لزيارتها بدلا من القراءة عنها في الكتب.

وتُعد مشاركة الوزراء والقيادات الدولية في "ماراثون" لتنشيط السياحة، تنشيطا لحركة السياحة الخارجية، وفقا لما قاله "الصحصاح"، في حديثه لـ"الوطن"، مؤكدا أن مشاركاتهم تكون بمثابة رسالة للعالم وأبناء الجاليات الأخرى عن استقرار الأوضاع والأمان في مصر، كما يُعد اختيار أماكن "الماراثون" تعريفا بمختلف الأماكن السياحية التي يمكن للسياح زيارتها وقضاء وقت ممتع بها.