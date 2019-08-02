احتفى الإعلامي عمرو أديب، بقرب قدوم المطربة العالمية جينفير لوبيز، مشيرًا إلى أن المصريين رحبوا بها كثيرًا، وذلك قبل أن تبدأ حفلاتها في مصر.

وقال "أديب"، مازحًا، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "محدش يأكلها حاجة هنا، خلوها تعمل أكلتها حلوة لطيفة وتمشي".

وأضاف: "المصريين عاوزين يعملوا لها البدع، اللي عاوز ياخدها عن البرنس، واللي عاوزة تعلمها يا لهوي، أرجو إنكم تكتفوا بمشاهدتها، محدش يقرب للست، عاوزينها زي ما تيجي حلوة جميلة تمشي حلوة جميلة، وإياد نصار ابتدى يبصبص للست قبل ما تيجي ويبعت لها رسايل حب، وهو حلو".

وأعرب "أديب"، عن سعادته بقدوم جينيفر لوبيز، مشيرًا إلى أن قدومها سيفيد مصر كثيرًا، إذ سيضيف كثيرًا للترويج لها على مستوى العالم.