قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك عددا من الفانيين العرب والمصريين يتحدثون عن بعضهم البعض بشكل غير لائق على مواقع السوشيال ميديا "فيه أسماء كبيرة من الفنانيين مقطعة بعض على السوشيال ميديا".

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الفنان العربي والمصري هو النموذج الذي يقتدي به عددا كبيرا من الشباب في مختلف دول الشرق الأوسط، متابعا: "فيه اتنين فنانين الخناقة بينهم على اللي سرقت الفستان بتاعي ومعايره بمواقف إنسانية زي انتي اتطلقتي أو انتي اتجوزتي.. كل هذه الأشياء إيه الطائل من وراها؟".

وتسائل عن أسباب تحول الفنان إلى قضية اجتماعية ومعايره والحديث عن عائلات بعضهم البعض والخوض في الحديث عن الطلاق والزواج أو ترك الأبناء "احنا كل اللي عايزينه من الفنان انه يقدم عمل فني نقدر نتفرج عليه".