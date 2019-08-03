قال الإعلامي عمرو أديب، إن السوشيال ميديا قد أثرت بشكل كبير على متابعيها ومستخدميها: "اليوتيوب والسوشيال ميديا عملت للناس هس هس وجنان".

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن هناك عددا من متابعي موقع "يوتيوب" يسعون جاهدين لتكوين الأموال من قبل ذلك الموقع الشهير، موضحا أنه خلال الأيام الماضية وقعت حادثة ما بين أب وأم مصريين "أحمد حسن وزينب" قاموا باستخدام طفلهم الرضيع في فيديو وتم نشره على "اليوتيوب" من أجل جلب الأموال بسبب ذلك والفيديو بينما وعلى غير العادة رفض المجتمع ذلك الأمر وبدأ المجلس القومي للمرأة وعدد من نشطاء اليوتيوب والسوشيال ميديا بالمطالبة بحجب ذلك الأمر "مينفعش حد يتاجر بطفله الرضيع على اليوتيوب".

وأكد أن عددا من متابعي المواقع أصابتهم حاله من الملل "احنا مش عايزين نوصل لكده، الطفولة والحياة الخاصة ليهم خصوصيتهم"، مشيرا إلى أنه في المغرب تم نشر فيديو لفتاه أثناء اغتصابها في الشارع "الناس قالت إزاي قاعدين بتصوروا البنت وهي بتغتصب ومحدش دخل يدافع عنها.. والناس في مصر والمغرب وفي أماكن كثيرة بدأت ترفض التسلية الخطأ مهما كان ثمنها".