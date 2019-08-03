نجوى زهران تنظم عرض أزياء "ملابس البحر" على شاطئ الساحل الشمالي

أقامت مصممة الأزياء المصرية، نجوى زهران، عرض أزياء لأحدث تصميماتها بأحد الشواطئ الراقية بالساحل الشمالي في مدينة العلمين الجديدة، التابعة لمحافظة مطروح.

وقدمت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، حفل عرض الأزياء على شاطئ البحر، بمصاحبة الفقرات الفنية لعازف الفيولين "مارسيلو".

وأثنت رزان على فكرة تنفيذ عرض أزياء ملاصق للشاطئ، واعتبرتها فكرة جديدة ومختلفة تتناسب مع طبيعة الأزياء وأجواء فصل الصيف، حيث امتزجت ألوان البحر الزرقاء مع لون الرمال الأصفر لتضفى جوا من الطاقة الإيجابية في المكان.

صُمم ممشى مخصص للعارضات موازى للشاطىء واصطف الجمهور على الجانبين لمشاهدة عرض الأزياء.

وقدمت زهران عددا من التصميمات الخاصة بملابس البحر ذات القطعة والقطعتين، حرصت فيها على التنوع والاختلاف لترضي جميع الأذواق.

وأبهرت نجوى الحاضرين بأزياء ملابس البحر التي تميزت بالألوان المبهجة والمتناسقة مع طبيعة جسد وهيئة العارضات.