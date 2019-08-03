لبيك اللهم لبيك.. تعرف على معناها والمراد منها

"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك".. دعاء مبارك يتردد على ألسنة ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم، توافدوا من كل فج عميق ملبين مهللين يرجون من الله الرحمة والمغفرة.

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مشاركة الحجاج بترديد التلبية هو ذكر مُحبب في هذه الأيام.

معنى "لبيك اللهم لبيك" والمراد منها

وأوضح "عويضة"، خلال مقابلة تلفيزيونية بقناة "الناس"، أن التلبية هي نوع من أنواع الذكر، سواء بترديد دعاء "لبيك اللهم لبيك"، أو بالتكبير ونحوه من صيغ الذكر الأخرى، هو أمر مطلوب في هذه الأيام الكريمة.

وقال إن "لبيك" كلمة إجابة والدليل على هذا ما ورد في الصحيح، أن "الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك"، وتحمل معنى الإقامة من قولهم: (ألبَّ بالمكان): أي أقام فيه فهي متضمنة للإجابة والإقامة.

وأشار إلى أن الإجابة هي امتثال من الحاج لقوله سبحانه: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا)، والتثنية في التلبية المراد بها التكثير ومطلق العدد، وليس المراد: مرتين فقط، فالمعنى إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة.

وأردف: قوله "اللهم" معناها يا الله، وقوله "لا شريك لك" أي لا شريك لك في كل شيء وليس في التلبية فقط لأنه أعم، بينما قوله إن "الحمد والنعمة لك والملك" أي لأن الحمد لك والملك لك والنعمة منك سبحانك.