"جوجل" يحتفل بالفنانة مديحة كامل في عيد ميلادها الـ73

يحتفل محرك البحث العالمي "جوجل" بحلول الذكرى الـ73 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل.

وفي مثل هذا اليوم 3 أغسطس عام 1948، ولدت الفنانة مديحة كامل، ونشأت في مدينة الإسكندرية، قبل أن تنتقل عام 1962 إلى القاهرة، لتلتحق بكلية الآداب في جامعة عين شمس بعام 1965.

فيلم "30 يوم في السجن" للفنان فريد شوقي كان بداية شهرة كامل، وبعد سنوات حصلت على دور البطولة مجددًا في فيلم "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين، فيما كان "بوابة إبليس" آخر أفلامها، لتقرر بعده الإعتزال عام 1992، وتوفيت في منزلها في 13 يناير 1997.