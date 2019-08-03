ألقت طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية، أكياسا من الحصى على منحدر بإحدى السدود وسط إنجلترا، بعدما أنهار جزءا منه وبات معرضا للانهيار وإغراق البلدة المجاورة لها "وايلي بريدج" في ديربيشاير، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز".

فيما تقوم الشرطة بإجلاء ما يزيد عن 6 آلاف من سكان البلدة، وطلبت منهم اصطحاب حيواناتهم الأليفة وأي أدوية يحتاجونها معهم بعدما لحقت أضرار بالغة بالسد بسبب الأمطار الغزيرة في الآونة الأخيرة.

وزار رئيس الوزراء بوريس جونسون، المنطقة مساء أمس الجمعة، والتقى بعدد من السكان المتضررين وفرق الطوارئ.

وقال جونسون: "حلقت فوق السد ويبدو مخيفا جدا"، فيما قال مسؤولون إن السد احتجز نحو 300 مليون جالون من المياه معرض للانهيار مما يعرض حياة الناس للخطر، ويضخ المهندسين حاليا المياه من أمام السد لخفض المنسوب وتقليل ضغطه على هيكله بما يسمح ببدء عمليات الإصلاح.

وأكدت الشرطة البريطانية، أن عملية خفض منسوب المياه لأقل مستوى له بالمنطقة المتضررة بالسد، سيستغرق عدة أيام، فيما أصدرت وكالة البيئة البريطانية تحذيرا مشددا من الفيضان في المنطقة.