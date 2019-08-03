قررت شركة "جوجل"، المملوكة لمجموعة "ألفابت"، السماح لباقي محركات البحث بالتنافس، لتكون المحرك الافتراضي على الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في أوروبا، في مقابل دفع مبالغ مالية.

وأعلنت "جوجل"، أمس، خططا تمنح من خلالها المستخدمين حرية اختيار محرك البحث المفضل، في اقتراحها الجديد لتفادي عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بمكافحة الاحتكار.

وقالت الشركة من خلال مدونة، إن المستخدمين يمكنهم اختيار محرك بحث افتراضي من بين 4 خيارات، عند قيامهم باستخدام جهاز مزود بنظام أندرويد، بدءا من أوائل عام 2020.

قرار "جوجل" سيعطي الأحقية لمحركات البحث الأخرى في التقدم بطلب للانضمام إلى جوجل ضمن الخيارات الـ4 في مزادات منفصلة في كل بلد.

وغرمت المفوضية الأوروبية شركة "جوجل" مبلغ 4.81 مليار دولار، بسبب حجب المنافسين من خلال التثبيت المسبق لمتصفحها (كروم) وتطبيق البحث على الهواتف الذكية وأجهزة "اللاب توب" الصغيرة التي تعمل بنظام أندرويد.