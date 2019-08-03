قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد انخفاض في درجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة بالقاهرة، منوهة بأن الطقس سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب الصعيد.

وأضافت "إيمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الاولي بالتليفزيون المصري، أن درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية، ودرجات الحرارة هناك تترواح من 30 و31 درجة.

وتابعت: بالنسبة لدرجة الرطوبة فان شهر أغسطس معروف بارتفاع نسبة الرطوبة، وسيشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة لتصل إلى 40 درجة نهارا ومن 80 لـ85% ليلا، وهذا ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة على المسطحات المائية، كما يجب عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة وحتى العصر، كما أن هناك نشاط للرياح على خليج السويس وغرب البحر المتوسط، وعلى السواحل الشمالية، وجنوب سيناء وبعض المناطق في شمال الصعيد.