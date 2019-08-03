تنتهي الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، من تشغيل آخر رحلاتها إلى الأراضي الحجازية المقدسة لأداء مناسك الحج، على أن تبدأ مرحلة العودة إلى مطار القاهرة، يوم الأربعاء 14 أغسطس الجاري، وتنتهى رحلات العودة من الأراضي المقدسة، مساء الخميس 5 سبتمبر المقبل.

ووجهت وزارة الطيران بحسب بيان اليوم، جميع العاملين بتقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى، والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لانسيابية الجسر الجوي، وضمان راحة الحجاج في جميع رحلات الذهاب والعودة، وخصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على أكمل وجه دون أي معوقات، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الملاح أشرف حافظ مدير الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي أن الصالة نجحت حتى الآن بفضل توجيهات يونس المصري وزير الطيران المدني، واللواء أحمد جنينة، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وجميع الجهات العاملة بالمطار، في التيسير على الحجاج خصوصًا كبار السن والمرضى والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة.

وتابع بأن الصاله الموسمية للحج والعمرة مستمرة في تقديم خدمتها حتى عودة آخر فوج في 5 سبتمبر المقبل.