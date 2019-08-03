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هدية الحكومة للمواطنين في العيد

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"تعليم أسيوط" تجري مقابلات لاختيار القيادات الوسطى بالمدارس

"تعليم أسيوط" تجري مقابلات لاختيار القيادات الوسطى بالمدارس

التعليم العالي: 214 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية

التعليم العالي: 214 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية

اتحاد كتاب الإمارات ينعي الكاتب محمد خالد

اتحاد كتاب الإمارات ينعي الكاتب محمد خالد

أماكن شاغرة في كليتي الحاسبات وإدارة الأعمال بالجامعة الأهلية

أماكن شاغرة في كليتي الحاسبات وإدارة الأعمال بالجامعة الأهلية

جهود الأمن في 24 ساعة: ضبط 27 قطعة سلاح ناري و106 قضايا مخدرات

جهود الأمن في 24 ساعة: ضبط 27 قطعة سلاح ناري و106 قضايا مخدرات

أهمها الإفطار.. أفضل أوقات تناول الوجبات اليومية

أهمها الإفطار.. أفضل أوقات تناول الوجبات اليومية

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"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

"كيما 2".. "عزيمة البناء" تحوّل رمال أسوان الناعمة إلى قلعة صناعية

"كيما 2".. "عزيمة البناء" تحوّل رمال أسوان الناعمة إلى قلعة صناعية

أسعار العملات اليوم السبت 3-8-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم السبت 3-8-2019 في مصر

منها ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي.. "الوزراء" يرد على 12 شائعة

منها ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي.. "الوزراء" يرد على 12 شائعة

بعد انسحاب واشنطن منها.. ما هي معاهدة الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا؟

بعد انسحاب واشنطن منها.. ما هي معاهدة الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا؟

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