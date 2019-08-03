اتحاد كتاب الإمارات ينعي الكاتب محمد خالد

أصدر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، برئاسة الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، بيانًا نعى فيه المناضل والكاتب محمد علي خالد، المعروف بـ محمد خالد، الذي وافته المنية، أمس، في أبوظبي عن عمر ناهز 84 عامًا.

وقال الصايغ إننا فقدنا أخا وصديقا عزيزا أسهمت بيئة أبوظبي والإمارات في تكوينه كما أسهم هو في تكويننا الأدبي والفكري منذ كنا صغارا.

وأضاف أن الراحل محمد خالد عمل في قطاع التشييد والبناء في أبوظبي منذ بدايات النهضة في الستينيات، ولم يعمل في "البناء" بالمعنى الكونكريتي المتداول فقط، وإنما في بناء الكتابة والثقافة والفكر أيضا، وتذكر له كتاباته ومواقفه التي تعتبر جزءا أصيلا من نضال الشعب الفلسطيني العزيز عبر العقود، لقد كان محل احترام الجميع بمن في ذلك المختلفون معه.. رحم الله الفقيد فقيدنا الكاتب المناضل محمد خالد، وألهمنا، وأسرته الكريم، جميل الصبر والسلوان.