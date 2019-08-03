تسجيل الدخول
هدية الحكومة للمواطنين في العيد

أحدث الأخبار

اتحاد كتاب الإمارات ينعي الكاتب محمد خالد

اتحاد كتاب الإمارات ينعي الكاتب محمد خالد

أماكن شاغرة في كليتي الحاسبات وإدارة الأعمال بالجامعة الأهلية

أماكن شاغرة في كليتي الحاسبات وإدارة الأعمال بالجامعة الأهلية

جهود الأمن في 24 ساعة: ضبط 27 قطعة سلاح ناري و106 قضايا مخدرات

جهود الأمن في 24 ساعة: ضبط 27 قطعة سلاح ناري و106 قضايا مخدرات

أهمها الإفطار.. أفضل أوقات تناول الوجبات اليومية

أهمها الإفطار.. أفضل أوقات تناول الوجبات اليومية

"سرقوا التوك توك".. إصابة شاب على يد 3 مجهولين في كفر الشيخ

"سرقوا التوك توك".. إصابة شاب على يد 3 مجهولين في كفر الشيخ

ضبط ربة منزل بحوزتها 34 قطعة من مخدر الحشيش

ضبط ربة منزل بحوزتها 34 قطعة من مخدر الحشيش

اختيارات الوطن

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

"كيما 2".. "عزيمة البناء" تحوّل رمال أسوان الناعمة إلى قلعة صناعية

"كيما 2".. "عزيمة البناء" تحوّل رمال أسوان الناعمة إلى قلعة صناعية

أسعار العملات اليوم السبت 3-8-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم السبت 3-8-2019 في مصر

منها ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي.. "الوزراء" يرد على 12 شائعة

منها ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي.. "الوزراء" يرد على 12 شائعة

بعد انسحاب واشنطن منها.. ما هي معاهدة الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا؟

بعد انسحاب واشنطن منها.. ما هي معاهدة الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا؟

الأكثر قراءة

عاجل