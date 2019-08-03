طرحت الشركة المنتجة لفيلم "A score to settle" بطولة للفنان العالمي نيكولاس كيدج والفنان المصري محمد كريم، "التريللر" الأول للفيلم.

وأظهر "التريللر" حالة الصراع بين محمد كريم ونيوكلاس كيدج، وجمعتهما العديد من مشاهد الاكشن والمطارادات.

‎يجسد محمد كريم في الفيلم الأمريكي "A Score to Settle" مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، دور شخص يدعى "چيمي" وهو رجل لا يخشي الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور.

‎وتدور أحداث "A Score to Settle" حول "كيدج" والذي يلعب دور قاتل محترف يدعى "فرانك" يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم.

ومن المقرر، أنَّ يُعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه آخر العام الجاري بدور العرض السينمائية عالميًا وفي الشرق الأوسط.