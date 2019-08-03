إزالة 69 حالة تعد بمساحة 12 ألف متر بمركز المنصورة

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إزالة 69 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز المنصورة خلال أسبوع ضمن الموجة الثالثة لإزالة التعديات.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إنه تم رفع 5031 طن قمامة خلال يوليو الماضي، بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية لأعمدة الدور الرابع علوي بشارع صلاح الدين بحوض الزعفران ومصادرة المعدات المستخدمة، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدي على أملاك الدولة بقرية طناح بمساحة 285 مترا.

وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني لتنفيذ القانون وردع المخالفين والمتقاعسين والحفاظ على المال العام وموارد الدولة.

ومن جانبها، قالت المهندسة سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه منذ البدء في تنفيذ الموجه الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحتى اليوم الثامن تم تنفيذ 69 حالة بمساحة 12826متر شملت 24 حالة ري، 20 حالة زراعة، 25 حالة أوقاف، بمساحة 2086 متر ري و1850 متر زراعة و8890 متر أوقاف.