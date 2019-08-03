الثلاثاء.. مناقشة "ثأر كريمة" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، الثلاثاء المقبل، بقاعة C ندوة لمناقشة رواية "ثأر كريمة" للأديب محمد عباس علي، ويناقشها الناقدان الدكتور كمال اللهيب ورانيا ثروت، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن محمد عباس علي قاص وروائي وشاعر حصل على جوائز عدة منها جائزة مجلة النصر والقوات المسلحة 1997، جائزة نادي القصة 1999، جائزة هيئة قصور الثقافة "الطريق إلى منبع الشمس" كأفضل مجموعة قصصية على مستوى مصر عام 2002، جائزة الطيب صالح في القصة القصيرة عن مجموعة فاطمة تعيش الحلم 2015.