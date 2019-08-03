تلقى مجمع البحوث الإسلامية، أحد الاذرع الشرعية لمشيخة الأزهر الشريف، سؤالًا حول شروط السعي في الحج، جاء نصه: "هل يشترط في السعي الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة؟",

وقالت لجان الفتوى في معرض جوابها، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك": "يقول الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ۚ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم"، واتفق الأئمة الأربعة على أن يبدأ الحاج أو المعتمر سعيه بالصفا، وينتهي بالمروة، حتى يختم سعيه بالمروة، فإن بدأ بالمروة، ألغى هذا الشوط لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صل الله عليه وسلم: (فبدأ بالصفا، فرقي عليه ثم نزل إلى المروة) وقد قال: (لتأخذوا مناسككم). كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ابدأ بما بدأ الله به)، وقد بدأ الله عز وجل بالصفا فقال (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ)".