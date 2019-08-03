حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

أكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنَّ هناك قاعدة بيانات كاملة للمواطنين تضمن وصول الدعم لمستحقيه، مبينًا أنَّه لا يتمّ حذف أي مواطن من بطاقات التموين إلا بعد التأكّد من عدم استحقاقه الدعم.

وقال وزير التموين إنَّ الوزارة مستمرة في حذف غير المستحقين للدعم التمويني وفق محددات الحذف التي وضعتها الوزارة سابقًا، ومن المقرر أنَّ تنتهي التنقية بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وتستعرض "الوطن" خطوات تقديم التظلم لأصحاب بطاقات التموين على النحو التالي:

1- يجد صاحب بطاقة التموين إشارة عن طريق "بون" صرف التموين أو الخبر عليه سبب الاستبعاد.

2- يدخل على الموقع الإلكتروني "دعم مصر" من هنــــا، ويقدم من خلاله التظلم بسماح 15 يومًا، وذلك بإدخال رقم البطاقة التموينية والرقم القومي والمحافظة.

3- كتابة سبب التظلم، دون تقديم أي مستندات.

4- إرفاق التظلم برقم هاتف محمول صحيح حتى يتم التواصل مع صاحب البطاقة التموينية.

5- وبعد الفحص إما قبول التظلم وتشغيل البطاقة أو رفض ووقف البطاقة.

6- ومن لم يتقدم بتظلم وهو منذر بـ"بون" الصرف سيكون مصير البطاقة التموينية الوقف النهائي.

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