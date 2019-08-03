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هدية الحكومة للمواطنين في العيد

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لبيك اللهم لبيك.. مصريون عن تكبيرات عيد الأضحى: بنحس كأننا في الحرم

لبيك اللهم لبيك.. مصريون عن تكبيرات عيد الأضحى: بنحس كأننا في الحرم

مهلة أسبوع لإزالة القمامة ببلطيم وإصلاح شوارع العاصمة بكفر الشيخ

مهلة أسبوع لإزالة القمامة ببلطيم وإصلاح شوارع العاصمة بكفر الشيخ

"الخارجية الأمريكية" تدين هجمات الخميس والجمعة في عدن وأبين

"الخارجية الأمريكية" تدين هجمات الخميس والجمعة في عدن وأبين

اعتقال 200 شخص خلال مظاهرة للمعارضة في موسكو

اعتقال 200 شخص خلال مظاهرة للمعارضة في موسكو

بدء أعمال التصحيح للشهادة الابتدائية الدور الثاني بـ"أزهر الإسكندرية"

بدء أعمال التصحيح للشهادة الابتدائية الدور الثاني بـ"أزهر الإسكندرية"

في جلسة خاصة.. "إداري المنصورة" يؤجل جلسة "طالبة الـ7%" لـ17 أغسطس

في جلسة خاصة.. "إداري المنصورة" يؤجل جلسة "طالبة الـ7%" لـ17 أغسطس

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راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

"كيما 2".. "عزيمة البناء" تحوّل رمال أسوان الناعمة إلى قلعة صناعية

"كيما 2".. "عزيمة البناء" تحوّل رمال أسوان الناعمة إلى قلعة صناعية

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