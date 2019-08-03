شهدت أعيرة الذهب اليوم السبت، قفزة في أسعارها وصلت إلى 11 جنيهًا عقب تراجع الخميس الماضي بقيمة 8 جنيهات ليباع العيار 754 جنيهًا مقابل 743 جنيهًا اليوم.

وسجّل عيار 21 نحو 660 جنيهًا، وعيار 18 نحو 566 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 5 آلاف و280 جنيه.