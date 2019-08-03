كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"الوطن"، أن الوزارة قررت عدم إضافة أي مولود لبطاقة عدد أفرادها أكثر من 4 أفراد، مشيرة إلى أن إضافة المواليد لها شرطان الأول عدم وصول الأسرة للحد الأقصى وهو 4 أفراد، والثاني الاستحاق كونها من ضمن الفئات الأولى بالرعاية.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كشف في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، إن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين مرتبط بأمرين هما الانتهاء بشكل نهائي من حذف غير المستحقين بعد فحص التظلمات، ﻭأنه بمجرد الانتهاء من التنقية المقرر لها كموعد أخير نهاية شهر أغسطس الجاري، سيجرى عرض ملف إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على مجلس الوزراء، وعليه سيحدد موعد الإضافة وبدء صرف السلع.