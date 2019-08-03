تنشر "الوطن" أماكن شوادر الشركة العامة لتجارة الجملة، وشوادر الشركة المصرية لتجارة الجملة، وشوادر مجمعات الأهرام والنيل الاستهلاكية، التي بدأت في طرح اللحوم البلدي والسوادني والبرازيلي للبيع قبل موسم العيد.

لمعرفة أماكن الشوادر، اضغط هنــــــــا.