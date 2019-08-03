يتنافس على مقعد نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية، في انتخابات نقابة الأطباء كلا من الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، والدكتور أيمن سالم النقيب الحالي للنقابة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالشرقية، فتحت باب تلقي أوراق المرشحين على منصب النقيب ومقاعد مجلس النقابة منذ نحو أسبوعين، وترشح على منصب النقيب الدكتور عصام فرحات والدكتور أيمن سالم.

كما ترشح على مقاعد فوق السن 4 أطباء ومقاعد تحت السن 3 أطباء.

ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، ويبلغ عدد الأطباء من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 7 آلاف طبيب وطبيبة.

ومن جانبه قال الدكتور عصام فرحات، إن من أبرز ملامح برنامجه الانتخابي: "علاج الأطباء وأسرهم غير المحدود بقيمة مالية حتى تمام الشفاء وعلاج الأطباء وأسرهم في حالة الطوارئ متعاقدين أوغير متعاقدين، واستكمال إجراءات التعاقد الاستثنائية فور دخول المستشفى لغير المتعاقدين خلال 24 ساعة وتسهيل وتقليل إجراءات تراخيص العيادات الخاصة والمعامل ومراكز الأشعة والعمل على زيادة المعاشات للأطباء وإنشاء إسكان لشباب الأطباء من خلال التعاون مع الإسكان والتواصل مع قيادات المحافظة، والمحافضات الأخرى للحصول على أراضي وإسكان بنسب معينة يكون بها تيسيرات وتخفيضات لهم وغيرها".

بينما أشار الدكتور أيمن سالم إلى أن من ملامح برنامجه التركيز على الاهتمام بالأطباء وأحوالهم المهنية والمعيشية، خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى للمشروع العلاجي والمعاشات وأزمة مرض الطبيب وعجزه عن عمله الخاص.

وأشار إلى ضرورة إقرار معاش وعلاج مناسب للأطباء وأسرهم، بالإضافة لمساندة الأطباء حال تعرضهم لأي مشكلة.