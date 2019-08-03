يستعد عدد من الأحزاب السياسية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال إقامة شوادر بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، من أجل تخفيف العبء عن المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وقال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يستقبل عيد الأضحى المبارك بتكثيف شوادر بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، منوهاً بأن الحزب يقوم بهذه المبادرات على مدار العام وليس في المناسبات فقط لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف "الخولي" لـ"الوطن"، أن أعضاء وقيادات الحزب في كل المحافظات سيقومون خلال أيام العيد بعدد من الفعاليات المعتادة منها توزيع الهدايا على الأطفال.

وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ومرشح الرئاسة السابق، إن أعضاء الحزب وقياداته في المحافظات يقومون بدورهم المجتمعي طوال العام وليس في المناسبات فقط، من خلال التواصل المستمر مع الشارع ومعرفة مشاكله والعمل على حلها.

وأضاف "موسى"، أنه ليس دور حزب الغد أن يقوم بتوزيع اللحوم على المواطنين، ولكن أعضاء الحزب كل حسب إمكانياته يقوم بهذا الدور في إطار العمل الخيري، ولكن إمكانيات الحزب لا تسمح بذلك.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، إن الحزب يستقبل عيد الأضحى المبارك بإقامة عدد من شوادر بيع اللحوم بأسعار مخفضة في كل المحافظات.

وأضاف "حسب الله"، أن الحزب حريص على إقامة هذه الشوادر في المناطق الفقيرة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين محدودي الدخل. وتابع أن الحزب يسعى من خلال هذه المبادرة الوصول إلى المواطن البسيط في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به بهدف المساهمة في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، تعقد أمانات حزب المؤتمر في عدد من المحافظات اجتماعات تنظيمية لوضع خطط للتحرك الميداني خلال الأيام المقبلة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال محمود العسقلاني، المتحدث باسم حزب العربي الناصري، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنهم موجودون في المشاركة المجتمعية في كل المحافظات طوال العام، وليس في المناسبات فقط.

وأضاف "العسقلاني"، أنه من المعتاد أن ترتفع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، وندعوا التجار إلى تخفيض أسعار جميع السلع خلال هذه المناسبة المباركة، مشيرا إلى أنهم قاموا بانشاء منافذ بيع للحوم بأسعار مخفضة في عدد من المحافظات.