قال مدني عباس مدني، القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، إنه تم الاتفاق على كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري مع المجلس العسكري، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على إنهاء الدولة الإسلامية العميقة التي استمرت على مدار 30 عاما.

وأضاف مدني، لقناة الغد الإخبارية، أن قوى الحرية والتغيير أعلنت أنه وفقا للاتفاق فإن مجلس الوزراء الجديد سيتكون من عشرين وزيرا على الأكثر، موضحًا أنه تم الاتفاق على نسب التمثيل في المجلس التشريعي.

وأشار القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، إلى أن الشعب السوداني تعرض للذل والانكسار خلال فترة حكم البشير، موضحًا أنه سيتم العمل بشكل واضح على ضم جنوب السودان مجددًا وإنهاء حالة الانقسام من خلال وحدة كونفدرالية مشتركة.