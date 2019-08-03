في كل عام ينتظر محبي السيارات، طرح الشركات العالمية الرائدة في عالم السيارات، الموديلات الجديدة لها، والتي تدخل ضمن منافسة شرسة فيما بينها، وتتاح الفرصة لكل شركة في إبراز مميزات الموديل الجديد لها، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المواقع الشهيرة في تقيم السيارة من حيث الأمان والتقنيات الحديثة التي بداخل وغيرها، وخلال السطور التالية ترصد "الوطن" أكثر 7 سيارات أمان في العالم، والحاصلة على تقيم 5 نجوم للأمن والسلامة حسب "euroncap".

DS 3 Crossback

حققت تلك السيارة التابعة لشركة "DS" الفرنسية، والتي تنتمي لفئة SUV المدمجة، على تقيم 5 نجوم للأمن والسلامة، وتتوفر بمحركات بنزين وديزل، وأيضًا نسختها المتوفرة بنظام الدفع الكهربائي الخاص، بقوة 136 حضان، وبعزم دوران 260 نيوتن متر، وببطارية 50 كيلووات/ساعة، لتبلغ 300 كم، وتبلغ السرعة القصوى للنسخة الكهربائية من السيارة 150 كم/ساعة، وتستغرق البطارية 5 ساعات للشحن.

Mercedes-Benz B-Class

واحدة من سلسلة موديلات شركة مرسيدس بنز الألمانية، والتي تم طرحها بنسختين الأولى B180، وB200، وحصلت النسخة الأولى على تقيم 5 نجوم في السلام والأمانة، السيارة تعمل بمحرك 4 سيليندر، 1600 سي سي، بقوة 116 حصان، وبعزم دوران يصل لـ200 نيوتن متر، وقاعدة عجلات بطول 2.729 ملم، وبسعة خزان للوقود 50 لتر.

Kia Ceed

السيارة العائلية الصغيرة، حصلت سيارة الجيل الثالث من شركة كيا الكورية الجنوبية على تقيم 5 نجوم في السلامة والأمان، والسيارة تأتي بمحرك سعته 1600 سي سي، وبقوة 130 حصان، وناقل حركة بـ6 سرعات، وبأقصى سرعة 195 كم/ساعة، ويبلغ طول السيارة 4.3 متر، وعرض 1.8 متر، وارتفاع 1.8 متر.

Mercedes-Benz GLE

حصل الجيل الثاني من سيارة مرسيدس GLE 2019، على تقيم 5 نجوم في السلامة والأمان، وهي سيارة تختلف عن جيلها السابق، تم تزويدها بإطارات قياس 21 إنش، ومحرك 6 سيلندر سعة 3 لتر، مع شاحن توربيني يولد قوة 362 حصانا، وعزم دوران 500 نيوتن متر، وبـ6 سرعات.

Tesla Model 3

تعد واحدة من سيارات السيدان المتوسة الحجم التابعة للشركة الأمريكة تسلا، والتي حصلت على تقيم الخمس نجوم في السلامة والأمان، وتتميز بإطارات قياس 18 إنش، تمتلك مدى يصل إلى 354 كم، بالشحنة الكهربائية الواحدة، وببطارية قوتها 50 كيلووات، كما تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 5.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 210 كم/س.

Audi e-tron

تعتبر Audi e-tron أول سيارة كهربائية، للمنتج الألماني أودي، وتقع ضمن فئة سيارات الكروس أوفر الكهربائية، والتي حصلت مؤخرًا على تقيم 5 نجوم في السلامة والأمان، وتتمتع السيارة بإطارات قياس 21 إنش في النسخة كاملة المواصفات، ويبلغ طول السيارة 4.9 متر، وارتفاعها 1.66 متر، وعرضها 1.93 متر، وتأتي بمحركات بقوة تتراوح بين 265 كيلووات (355 حصان) إلى 300 كيلووات (402 حصان)، وتتسارع من 0 إلى 97 كم/س في 5.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كم/س.

Citroën C5 Aircross

أطلقت العلامة التجارية الفرنسية السيارة ستروين سي 5 أيركروس الجديدة التابعة لفئة SUV، والتي حصلت على تقيم 5 نجوم في السلامة والأمان، تتميز بقاعدة عجلات بقياس 2730 ملم، ومحرك توربيني 4 أسطوانات، سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بقوة 165 حصانا، و200 حصان لمحركات البنزين، ومحرك آخر هجين مؤلف من محرك بقوة 200 حصان يعمل على البنزين، بالإضافة إلى محركين كهربائيين لتصل القوة مجتمعة إلى 300 حصان موزعة على العجلات الأربعة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية "الشنطة"، حتى 670 لتراً، تتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.