اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، اليوم السبت، أكبر حركة ترقيات للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81، حيث شملت ترقية عدد 61989 موظف بالأزهر، بنسبة 64% من عدد الخاضعين لهذا القانون، بتوجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل من حصلوا على الترقيات، متمنيًا لهم التوفيق والتقدم في خدمة مؤسسة الأزهر العريقة، وبذل مزيد من الجهد لرفع الكفاءة وتطوير الأداء، والاجتهاد في الحصول على درجات علمية أعلى تفيدهم في تطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم.

وقال الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، إنه تقرر صرف المستحقات المالية للمستويات الوظيفية للذين تم ترقيتهم اعتبارًا من 1 يوليو 2019، مشددًا على ضرورة تطوير العمل من قبل العاملين بالأزهر وزيادة الإنتاج واستخدام الوسائل الحديثة في إنجاز المهام، وتحسين الأداء الوظيفي.

وأكّد زكريا يوسف، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، أن الترقيات شملت المستويات الوظيفية التخصصية والفنية والمكتبية والحرفية والخدمات المعاونة. وبلغ عدد الذين تم ترقيتهم في المجموعة التخصصية 6952، وفي المجموعة الفنية 10528، وفي المجموعة المكتبية 22955، وفي المجموعة الحرفية والخدمات المعاونة 21554.