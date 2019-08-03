انتهت قبل قليل، الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، لانتخاب أعضاء هيئة مكتب الغرفة.

وجرى انتخاب المهندس حاتم محمود عبد الغفار، رئيسا للغرفة بالتزكية وانتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية واختيار كلا من المحاسب، وأحمد عبد الواحد يونس، نائبا أول، ومحمد السيد الجارجي، نائبا ثان، والمحاسب أسامة عتمان، أمينا للصندوق، محمد صلاح دشيشة، أمين صندوق مساعد، فؤاد عمرو سكرتيرا عاما للغرفة.

وكان وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا أمس بتعيين 7 أعضاء بالغرفة التجارية بكفر الشيخ وهم فؤاد محمد عبد الدايم عبد الواحد، رضا عبد العزيز محمد إسماعيل، السيد محمود السيد عبد الفتاح، أحمد عبد المنعم عبد الرحمن محمد محمود، محمد محمد عباس محمد عيسى، حسن نصر حسن نصر، رمضان السيد أحمد إبراهيم.